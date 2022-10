La demande de liberté provisoire de Sitor Ndour encore rejetée - adakar.com

La demande de liberté provisoire de Sitor Ndour encore rejetée Publié le jeudi 6 octobre 2022



Sitor Ndour, responsable politique de l`Apr

Accusé d’avoir violé une fille de 16 ans, Sitor Ndour n’est pas encore tiré de cette affaire. En effet, Me Ousmane Seye et Me Boubacar Cissé, les avocats de Sitor Ndour, avaient introduit une demande de liberté provisoire devant le juge du deuxième cabinet, après l’audition au fond. Mais ce jeudi à leur grande surprise cette demande de liberté provisoire finalement a été rejetée.



Suivant nos confrères de Igfm, ce matin, le dossier a été plaidé devant la chambre d’accusation. Et, la chambre a confirmé le rejet.



Pour mémoire, Sitor Ndour a été accusé par une fille de 16 ans qui travaillait chez lui comme femme de ménage, d’avoir abusé d’elle. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le Juge du deuxième cabinet d’instruction.