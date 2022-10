Environnement: y a-t-il une place pour le vélo à Dakar? - adakar.com

La « Semaine de la mobilité durable et du climat » se poursuit jusqu’au vendredi 7 octobre. Experts et acteurs sont réunis à Dakar pour échanger sur les défis et solutions innovantes en matière de transports urbains et d’aménagements face aux changements climatiques. Un atelier a notamment été consacré à la place du vélo dans l’agglomération de Dakar, qui compte près de 4 millions d’habitants.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Bouchons, nids de poule, gaz d’échappement… Ca ne fait pas peur à Papa Moussa Diop. Depuis cinq ans cet ingénieur en génie civil au ministère des Infrastructures utilise son vélo tous les jours pour aller travailler. « Là, j'ai fait presque 30 km de chez moi à ici. Je tiens à ça. Mais il y a plein de problèmes, les automobilistes n'ont pas une culture vélo. Ce amtin encore, on m'a frôlé. Les dirigeants ont tous des 4x4, ça pollue énormément », regrette-t-il.