Gamou 2022: Visite de courtoisie du président Macky Sall auprès du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Gamou 2022: Visite de courtoisie du président Macky Sall auprès du Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour Publié le jeudi 6 octobre 2022 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Visite de courtoisie du président Macky Sall à Tivaouane en prélude au Gamou

Tivaouane, le 6 octobre 2022 - Le chef de l`État a rendu une visite de courtoisie au Khalife général des Tidjanes en prélude au Maouloud (Gamou) 2022. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, est arrivé, ce mercredi 6 octobre 2022, à Tivaouane pour une visite de courtoisie au Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude au Gamou (Maouloud) 2022.



À son arrivée dans la cité religieuse, le président Macky Sall a été accueilli par le ministre de l’Intérieur en charge des cultes, Antoine Félix Abdoulaye Diome, les dignitaires religieux et les autorités locales avant d’être introduit auprès du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.



À l’issue de leur entretien, le Khalife général des Tidianes a formulé des "prières ardentes pour le Président de la République et pour le Sénégal".



Prenant congé du guide religieux, le président de la République, en compagnie d’une forte délégation, s’est rendu au mausolée de Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy.



Le Gamou (Maouloud) 2022 qui commémoère l’anniversaire de la naissance du prophète de l’Islam est prévu pour se tenir dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 octobre 2022.





Makhtar C.