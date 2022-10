L’OMS lance une alerte sur quatre sirops indiens après le décès de 66 enfants en Gambie - adakar.com

Santé L'OMS lance une alerte sur quatre sirops indiens après le décès de 66 enfants en Gambie Publié le jeudi 6 octobre 2022 | RFI

L`OMS lance une alerte sur quatre sirops indiens après le décès de 66 enfants en Gambie

L'Organisation mondiale de la santé a émis, mercredi 5 octobre, une alerte concernant quatre sirops contre la toux et le rhume produits en Inde. Une analyse d'échantillons révèle la présence de produits toxiques, qui « pourraient avoir un lien » avec le décès de 66 enfants en Gambie par insuffisance rénale. L'OMS appelle à la plus grande vigilance.



Par mesure de précaution, l'OMS recommande à tous les pays de retirer ces médicaments de la circulation : Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup. Ils sont tous fabriqués par la même entreprise indienne : Maiden Pharmaceuticals Limited.



Pour l'heure, le risque est cantonné en Gambie. Mais jusqu'à quand ? Car, selon l'OMS, le fabricant indien pourrait avoir utilisé le même matériel contaminé dans d'autres produits et les avoir distribués localement ou exportés à l'étranger. L'OMS met donc en garde contre un « risque global ».