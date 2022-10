Libye: l’envoyé spécial de l’ONU, le sénégalais Abdulaye Bathily, attendu à Tripoli - adakar.com

Libye: l'envoyé spécial de l'ONU, le sénégalais Abdulaye Bathily, attendu à Tripoli Publié le jeudi 6 octobre 2022 | RFI

Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, le sénégalais Abdulaye Bathily, a pris officiellement ses fonctions le 29 septembre dernier selon un communiqué de l'ONU. Il a inauguré sa mission en visitant la délégation libyenne à New-York. Tripoli était réticente à sa nomination avant de saluer le premier envoyé africain sur ce dossier. Bathily a également entamé une série de réunions avec des hauts responsables onusiens et des représentants des États membres impliqués en Libye. Il est désormais attendu à Tripoli ; comme ses prédécesseurs, sa mission s'annonce difficile et très sensible.



L'arrivée de l’envoyé spécial Abdulaye Bathily à Tripoli s’annonce compliquée et délicate.