Mairie de Ziguinchor: « Sur 700 agents, 148 étaient des doublons de postes et de salaires » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mairie de Ziguinchor: « Sur 700 agents, 148 étaient des doublons de postes et de salaires » Publié le jeudi 6 octobre 2022 | senego

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Tweet

Fini les doublons de postes et de salaires à Ziguinchor. Ousmane Sonko dit avoir fait l’inventaire qui a révélé plusieurs catégories. Selon le maire de Ziguinchor, 148 agents étaient des cas de doublons.



« On a pris le temps, pour le cas des agents. On est là quand même depuis 8 mois. On n’a chassé ou renvoyé personne depuis notre installation. Cela veut dire qu’on a pris le temps de bien regarder. L’inventaire que nous avons fait révèle plusieurs catégories. On a eu des cas d’abandon de postes », révèle le leader de Pastef dans les colonnes de Seneweb visité par Senego.



Sonko d’ajouter: « on a des cas d’agents qu’on ne connaît pas. Il y a des cas de doublons etc. En tout, cela fait plus de 148 agents. Je rappelle qu’à notre arrivée, on a trouvé presque 700 agents. Il y a des cas de doublons de postes et des cas de doublons de salaires, des recrutés agents de la mairie en même temps qui sont au niveau de la Ferrari ».

A l’en croire, les contrats de bon nombre d’entre eux sont arrivés à terme en début d’octobre; notification a été envoyée à chaque agent concerné. Cependant, Ousmane Sonko affirme que les agents dont les contrats sont arrivés à terme pourront être rappelés, si leur situation est considérée comme étant dans le besoin.



44 au moins sont retenus, mais le travail de précision continue, confie le maire au cours de son Up-up organisé dans le cadre des 48 h du lancement du programme de l’économie sociale et solidaire Burok.



#DoublonsDePoste #MairieDeZiguinchor #OusmaneSonko