Elle encaisse une dot de 800 000 et refuse de coucher avec son mari : Le Procureur de Mbacké entre en action ! Publié le mercredi 5 octobre 2022 | seneweb.com

Cérémonie de mariage au Sénégal

Une affaire d'escroquerie au mariage cristallise les débats à Gouy-Mbind ! En effet, M.Gningue était parti demander la main de la fille F.Thioune. Mais après avoir encaissé 800 000 F francs en complicité avec sa mère, la nouvelle mariée a interdit à son époux de passer la nuit de noces avec elle. Se sentant arnaqué, M.Gningue a saisi le procureur de Mbacké qui a envoyé en prison, par la suite, l'adolescente de 18 ans incriminée et sa mère selon des sources de Seneweb. Détails !



Et dire que M.Gningue n'avait pas lésiné sur ses moyens pour trouver chaussure à son pied. Il avait décidé de s'unir avec la fille, F.Thioune, pour le meilleur et pour le pire.



Ainsi, le sieur Gningue a versé à sa belle-famille de l'argent en vue de la célébration de son mariage. Il a remis un montant de 800 000 francs CFA à sa future belle famille.



Après la tenue de la réception de mariage au quartier Gouy- Mbind à Touba, le nouveau marié s'est rendu nuitamment auprès de sa belle-famille pour passer sa nuit de noces. Mais dès son arrivée, M.Gningue a eu la plus grande déception de sa vie.



Contre toute attente, la fille de 18 ans a refusé catégoriquement de coucher avec son époux. La nouvelle mariée a dit clairement à M.Gningue qu'elle n'est pas amoureuse de lui.



L'homme déçu est finalement rentré à son domicile sans réaliser son rêve. Toutefois il ne comptait pas en rester là. Il a, donc, décidé de laver cet affront en déposant une plainte sur la table de S.O.Diallo, délégué du procureur près le Tribunal d'instance de Mbacké pour réclamer le remboursement de ses 800 000 francs.



Sans désemparer, le maître des poursuites est entré en action avant d'instruire les policiers du poste de Gouy-Mbind à ouvrir une enquête. A l'issue de cette procédure, la nouvelle mariée F.T et sa mère A.Boye ont été présentées au procureur de Mbacké pour escroquerie au mariage selon des sources de Seneweb.



Placées sous mandat de dépôt , elles seront jugées le jeudi 13 octobre prochain au tribunal d'instance de Mbacké.