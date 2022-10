Effondrement d’une dalle à Kaolack: “un équilibre précaire“ du bâtiment en cause - adakar.com

Effondrement d'une dalle à Kaolack: "un équilibre précaire" du bâtiment en cause Publié le mercredi 5 octobre 2022

© aDakar.com par SB

1 mort et 2 blessés dans l`effondrement d`une dalle à la Médina

Dakar, le 14 octobre 2019 - L`effondrement d`une dalle à la rue 6 de la Médina, ce lundi 14 octobre 2019, a causé la mort d`1 individus. Deux blessés graves ont également été dénombrés.

L’effondrement d’une dalle à l’origine de la mort de quatre personnes, jeudi dernier, à Kaolack (centre), est la conséquence d’‘’un équilibre précaire’’ du bâtiment, a déclaré le procureur de la République.



Cet accident a coûté la vie à quatre personnes : un père de famille, l’une de ses épouses et son bébé, ainsi qu’une fillette de cinq ans.



‘’A la suite de l’effondrement du bâtiment situé au quartier Ndorong de Kaolack, une enquête a été ouverte et les investigations confiées au commissariat d’arrondissement de la localité ont permis de mettre en évidence des défauts et des insuffisances critiques dans la construction du bâtiment’’, explique Cheikh Dieng, le procureur du tribunal de grande instance de Kaolack.







Dans un communiqué, il révèle ‘’une situation d’affaissement continu de la structure de l’édifice, connu de son défunt propriétaire, qui avait (…) entrepris d’y effectuer des travaux de renforcement’’.







Le magistrat affirme que ces travaux ‘’exécutés sans précaution d’évacuation des occupants et en cours jusqu’au jour de la survenance des faits ont manifestement entamé l’équilibre déjà précaire’’ du bâtiment, ce qui a engendré son ‘’tragique affaissement’’.







‘’Ces éléments tirés des investigations exhaustives ont été confortés par les conclusions du rapport d’expertise transmis par les services techniques en charge de l’urbanisme, à la suite de notre demande de concours’’, a souligné le procureur.







Il a aussi relevé la présence d’une boulangerie mise en service dans le même immeuble sans autorisation préalable.







Le propriétaire de la boulangerie a été interpellé et conduit au parquet, selon M. Dieng.







A la lumière des conclusions finales de l’enquête, l’implication personnelle de ce dernier a été circonscrite à la responsabilité de mise en danger de la vie d’autrui, a précisé le procureur.







Il est également mis en cause pour exploitation d’une installation de deuxième classe sans autorisation administrative, selon le magistrat.







‘’Ces incriminations sont opportunément visées par les poursuites engagées devant le magistrat instructeur’’, a ajouté Cheikh Dieng.