Parti des Libéraux Démocrates: Babacar Gaye démissionne du parti de Oumar Sarr (lettre) Publié le mercredi 5 octobre 2022

Mon cher Oumar



En décidant de me décharger de mes fonctions de Vice-président du Parti des Libéraux et

Démocrates/And Squali, le 12 février 2022, j'avais beaucoup espéré qu'une inflexion positive

dans les orientations et le fonctionnement de notre parti, était encore possible.



Malheureusement, comme beaucoup de nos frères, je constate que la gestion des carrières

prime sur la réalisation de notre projet politique.



C'est pourquoi, pour retrouver mon équilibre intérieur, rester cohérent dans mes options et mettre

tout le monde à l'aise, j'ai décidé de démissionner définitivement du Pld/And Suqali à compter de

ce jour 4 Octobre 2022.



Au demeurant, je compte poursuivre mon engagement au service de mon pays, avec plus de

liberté de pensée et d'action afin de continuer à assumer mes responsabilités citoyennes.

En vous souhaitant bon vent, je vous prie de croire, mon cher, à l'intangibilité de mes sentiments

libéraux.



Fait à Dakar, le 4 octobre 2022



Babacar Gaye