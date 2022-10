Ligue des Champions : Francfort et Tottenham dos à dos, Naples explose l’Ajax, Liverpool et Bruges s’imposent face aux Rangers et à l’Atlético - adakar.com

Ligue des Champions : Francfort et Tottenham dos à dos, Naples explose l`Ajax, Liverpool et Bruges s`imposent face aux Rangers et à l`Atlético

Lors de cette soirée Ligue des Champions, l'Eintracht Francfort et Tottenham se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) tandis que Naples s'est éclaté face à l'Ajax (6-1). Liverpool et Bruges ont pris des points face aux Rangers et à l'Atlético de Madrid (2-0 dans les deux rencontres).

Dans la continuité de la large victoire de l'Olympique de Marseille face au Sporting (4-1), tous les yeux étaient rivés sur l'autre rencontre du groupe D. L'Eintracht Francfort recevait Tottenham dans une joute cruciale pour la suite du parcours des Olympiens en Ligue des Champions. Un partage des points arrangeait notamment les joueurs d'Igor Tudor dans la perspective de la qualification pour la phase à éliminations directes. Et c'est d'ailleurs sur un score nul et vierge que se terminait cette rencontre, assez pauvre en situation chaude il faut dire (0-0). Dans une première période relativement fermée, les Spurs se montraient les plus dangereux sans réussir à trouver la faille. Harry Kane était à deux doigts de reprendre un bon centre de son coéquipier Heung-Min Son (25e). Peu après, l'attaquant anglais se retournait vite mais sa frappe passait à côté (28e). Même chose pour le Coréen, cinq minutes avant la pause, qui voyait sa frappe passée à côté des cages allemandes (40e). A quelques minutes du retour au vestiaire, Perisic frappait lui aussi juste à côté des cages de Kevin Trapp (43e).