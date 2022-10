Dakar déterminé à “aider“ au retour de la paix en Ukraine (Aïssata Tall Sall) - adakar.com

Dakar déterminé à "aider" au retour de la paix en Ukraine (Aïssata Tall Sall) Publié le mardi 4 octobre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

La ministre des Affaires étrangères au chevet des réfugiés sénégalais d`Ukraine

Paris, le 18 mars 2022 - La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l`Extérieur, Aïssata Tall Sall, a rendu visite aux Sénégalais rapatriés d`Ukraine et qui sont arrivés à en France. Tweet

La ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Aïssata Tall Sall, a réaffirmé, lundi à Dakar, la volonté de son pays d’utiliser toutes les voies possibles pour "aider" à un retour de la paix en Ukraine.





Intervenant lors de la signature d’un protocole d’accord avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, elle a rappelé "les initiatives prises par le président Macky Sall en tant que président en exercice de l’Union africaine (UA) et du Sénégal pour le retour à la paix".







Selon elle, le président Sall "est porteur de ce message’’ de paix.







La Russie mène une invasion en Ukraine depuis le 24 février dernier.







"La position du Sénégal est de faire de telle sorte que les deux protagonistes de cette guerre puissent se retrouver et discuter. Lorsque les armes parlent, il est difficile que les voix se fassent entendre", a dit la ministre des Affaires étrangères.







Mme Sall a réitéré à son homologue ukrainien que "le Sénégal ne désespère pas et sa voix sera entendue partout pour appeler à la paix et à un cessez-le-feu immédiat’’.







Le président Macky Sall a reçu une invitation de son homologue ukrainien. Il y répondra par la voie appropriée et au moment opportun. Dans cette voie pour la paix, le Sénégal peut être un acteur majeur. Nous allons continuer à œuvrer pour que la guerre s’arrête en Ukraine. Cela est nécessaire pour votre pays et pour le monde’’, a-t-elle soutenu.







"Nous avons le sentiment que le Sénégal est avec nous dans cette crise. Nous avons besoin d’un retour de la paix. Notre pays a souffert le plus de ce conflit. Il nous a beaucoup affectés et traumatisés", a, de son côté, déclaré Dmytro Kuleba.







"Personne ne peut comprendre le chagrin de vivre dans la guerre sans la connaître. Nous voulons mettre fin à ces difficultés et nous avons besoin de la Russie pour y arriver. Car pour obtenir une paix, il faut l’implication des deux parties", a fait valoir le ministre ukrainien des Affaires étrangères.







Selon lui, "les pays qui apportent un appui à l’Ukraine sont du côté de la justice et de l’intégrité territoriale. Nous appuyer ne veut pas dire choisir entre la Russie et l’Ukraine, mais choisir d’être contre l’agression".







"L’Afrique qui a beaucoup souffert est bien placée pour nous comprendre et je sais que le Sénégal va beaucoup y participer’’, a-t-il dit, soulignant que la stabilité politique du Sénégal devait servir de modèle dans le monde.