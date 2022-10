Arrivée en Espagne de 69 migrants irréguliers venus du Sénégal - adakar.com

Soixante-neuf migrants irréguliers venus du Sénégal sont arrivés lundi en Espagne à bord d’une pirogue, a annoncé, mardi, à Dakar, le directeur de la police de l’air et des frontières, Mame Seydou Ndour.







"Une pirogue est arrivée hier en Espagne, avec 69 individus. Elle est partie des côtes sénégalaises, une situation qui montre l’ampleur de la tâche (surveillance des frontières) et la détermination des trafiquants à partir à n’importe quel prix", a-t-il dit sans aucune autre précision.







M. Ndour intervenait à un séminaire sur la coopération judiciaire et policière en matière de lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes.







La Côte d’Ivoire, l’Espagne, la France, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et l’Union européenne sont représentés à cette rencontre.







"Nous devons faire preuve de la même détermination pour contrer leurs actes", a dit Mame Seydou Ndour en invitant les services concernés à "collaborer, discuter et échanger".







"Le trafic de migrants et la traite des personnes sont une réalité que vivent au quotidien nos pays. Le Sénégal est particulièrement touché par le phénomène, car il constitue un point de départ et de transit" des personnes se livrant à ces deux activités, a rappelé le directeur de la police de l’air et des frontières.







Les services concernés sont conscients de l’ampleur du trafic de migrants et de la traite des personnes, a assuré Mame Seydou Ndour, louant les efforts fournis par le Sénégal dans ces domaines.



