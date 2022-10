Secteur Santé - Grève ASAS et Gamou 2023: Les syndicalistes annoncent une trêve - adakar.com

Secteur Santé - Grève ASAS et Gamou 2023: Les syndicalistes annoncent une trêve
Publié le mardi 4 octobre 2022

En grève depuis déjà plusieurs jours, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas) regroupée au sein du mouvement And Gueusseum a décidé de suspendre momentanément son mot d'ordre de grève pour le compte du Gamou qui aura lieu le samedi prochain.



Dans un communiqué, les syndicalistes, en union avec l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, déclarent : "Dans un esprit républicain et responsable, le Directoire décide souverainement, comme prévu lors de l'évaluation du 24/09/2022, d’une trêve dès le lundi 3 octobre à minuit jusqu'à nouvel ordre. C'est pour permettre aux pèlerins de passer le Gamou sans la moindre privation de soins ou de services causée par la lutte de la méga coalition And Gueusseum-Intersyndicale des agents des collectivités territoriales.''



Par ailleurs, ils estiment que cette trêve constitue une occasion de mettre à l'épreuve le nouveau gouvernement.



En effet, la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale avait coïncidé avec l'expiration des délais de leurs préavis de grève. Selon eux, ces derniers ''ont été délibérément mis sous le boisseau par le gouvernement sortant''.



Il faut préciser que les mouvements de ces syndicalistes ont eu des conséquences remarquables. Ils l'expliquent d'ailleurs : "Nonobstant les énormes pertes de recettes estimées à plusieurs millions de nos francs, aussi bien dans les services médico-sanitaires que dans les collectivités territoriales les 21, 22 et 23 septembre, la 2e grève générale des 29 et 30 septembre d’And Gueusseum en jonction de lutte avec l'Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, a enregistré des scores mémorables allant de 95 à 100 % de réussite, en attendant le dernier jour du présent plan d'action coïncidant avec le lundi 3 octobre 2022.''