News Afrique Article Afrique Le chef de la diplomatie ukrainienne commence sa tournée africaine au Sénégal Publié le mardi 4 octobre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Rencontre entre le Ministre des Affaires Étrangères de l`Ukraine et le Président Macky SALL

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères était ce lundi 3 octobre en visite officielle au Sénégal, pays qui assure la présidence de l’Union africaine.



C’est la première étape de la première tournée africaine de Dmytro Kuleba. Alors que de nombreux pays du continent –dont le Sénégal – s’étaient abstenus lors du vote à l’ONU pour condamner la Russie au début du conflit entre Moscou et Kiev, Dmytro Kuleba est venu défendre la position de son pays et plaider pour un renforcement de la coopération.



« Je ne viens pas en Afrique contre qui que ce soit », a dit le chef de la diplomatie ukrainienne. Pour Dmytro Kuleba, le continent est aujourd’hui une « priorité » de la politique étrangère de Kiev



« Je suis là aujourd’hui car nous respectons l’Afrique, et parce que nous voulons que vous sachiez la vérité, et pour mieux nous comprendre, autant que nous voulons mieux VOUS comprendre, vos inquiétudes et vos perceptions. Je peux facilement imaginer que les Sénégalais peuvent être perplexes sur les origines du conflit, loin, en Europe. Et nous savons à quel point la propagande russe est forte. Vous, au Sénégal, vous auriez rejeté les tentatives d’imposer la volonté de quelqu’un d’autre sur vous, car vous êtes une nation fière et forte, et nous aussi ».