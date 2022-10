Affaire Adji Sarr : Audition imminente de Sonko devant le juge d’instruction - adakar.com

Affaire Adji Sarr : Audition imminente de Sonko devant le juge d'instruction Publié le lundi 3 octobre 2022

Menaces sur sa candidature : Sonko craint l’ombre de Adji Sarr

Le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Dakar, Maham Diallo, procédera, dans quelques jours, à l’audition du maire de Ziguinchor, dans l’affaire qui l’oppose à Adji Sarr, informe le journal "EnQuête".



Placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’enquête ouverte suite à une plainte pour viol déposée par Adja Sarr, Ousmane Sonko fera face au juge sous peu.



Selon la source, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale afin d’éviter les événements de mars 2021. D'ailleurs, un plan d’opération sera présenté à la plus haute autorité du pays, à ce sujet.



Pour rappel Ousmane Sonko, a été arrêté le mercredi 3 mars 2021, alors qu’il était en route pour répondre à une convocation au palais de Justice de Dakar. Remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, le leader de Pastef est accusé de viol par la masseuse Adji Sarr.