Durant presque un moins, le Sénégal est en train de compter ses morts. Ces décès sont survenus dans différentes formes mais la plupart des décès sont répertoriés sur la route. D’abord, le lundi dernier, un camion et une moto Jakarta sont entrés en collision à hauteur de l’école élémentaire Gadapara ouest sur la route de l’aéroport. Le conducteur de Jakarta est décédé sur le coup tandis que son client s’en sort gravement blessé, selon la police. Le blessé a été évacué au service des urgences du centre hospitalier régional de Kolda pour bénéficier de soins.



Sur la route de Koussanar, 16 morts ont été enregistrés. Un peu plus tôt, sur la route de Bandia, deux voitures de marque Peugeot et Dacia entrées en collision sur la route de Bandia réputée très accidentogène. 7 morts ont été dénombrés.



Le mardi dernier, un chavirement d’une pirogue a fait 3 morts et plusieurs blessés. Le lendemain, deux décès sont enregistrés à Grand Mbao entre un camion-citerne et un taxi. Le jeudi 29 septembre aux environs de 21 heures, au virage de Sinthiou Fissa, dans le département de Bakel, sur la RN1, un camion-citerne malien a violemment percuté un jeune motocycliste, lui brisant la colonne vertébrale et détruit la moto. La victime a rendu l’âme sur le coup. Le même jour, 1 mort sur l’axe Kébémer – Louga. Dans le département de Mbacké, deux enfants retrouvés morts noyés dans un bassin de rétention. À Kaolack, le bilan de l’effondrement de la dalle d’un bâtiment à Kaolack est passé de 2 à 4 morts. La mort d’un homme âgé d’environ 50 ans et celle d’une fille de 5 ans ont alourdi le bilan macabre. Ces deux victimes sont extraites des décombres après plusieurs heures d’intervention.