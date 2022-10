El Hadj Diouf: « Je suis dans une phase d’apprentissage pour demain devenir le président de la Fédération sénégalaise de football » - adakar.com

El Hadj Diouf, ancien international de football sénégalais

Après l’élection de Samuel Eto’o Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et la tentative infructueuse, un autre ancien joueur se verrait bien à la tête du football de son pays.



El Hadj Diouf n’a pas caché son envie de se retrouver un jour à la tête du football sénégalais. Mais l’ancien joueur de Liverpool inscrit cette perspective dans la durée. Pour le moment, il estime être dans une phase d’apprentissage.



Interrogé par un jeune football dans l’émission J-1 sur Canal +, l’ancienne vedette du football sénégalais assure qu’il pense à diriger la Fédération sénégalaise de football.



« Bien sûr, c’est dans mes pensées. C’est ce que j’ai envie de faire plus tard. Mais pour l’instant, je suis dans une phase d’apprentissage. J’apprends derrière notre président de Fédération Me Augustin Senghor qui fait du très bon boulot, derrière le vice-président monsieur Abdoulaye Sow. Aujourd’hui, la fédération de football du Sénégal fait partie des fédérations les plus stables en Afrique. Et j’apprends. J’ai envie de bien apprendre de ces gens-là pour demain devenir le président de la fédération sénégalaise de football », a dit El Hadj Diouf dans l’émission J-1 sur Canal +.