News Sport Article Sport Indonésie: l’envahissement du terrain lors d’un match du championnat cause 127 morts et plusieurs blessés Publié le dimanche 2 octobre 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Une tragédie a eu lieu dans un stade en Indonésie

C’est un drame sans nom. L’un des plus meurtrier de l’histoire du football. En Indonésie, un derby bouillant a fini sur plus d’une centaine de morts.



Le championnat de football indonésien est endeuillé, ce samedi 1er octobre 2022. Le derby qui a opposé Persebaya Surabaya et Arema FC a dégénéré après que la pelouse a été envahie par des supporters.



Le bilan est extrêmement lourd. Il fait état de plus de 127 morts. Selon les autorités indonésiennes, 34 supporters seraient décédés au stade et 93 à l’hôpital.



Les incidents ont démarré après que l’arbitre a sifflé la fin du match. Des supporters mécontents ont envahie la pelouse.