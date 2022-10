CHAN 2023: le tirage au sort complet des cinq groupes de la phase finale - adakar.com

CHAN 2023: le tirage au sort complet des cinq groupes de la phase finale
Publié le dimanche 2 octobre 2022 | RFI

CHAN 2023: le tirage au sort complet des cinq groupes de la phase finale

Le tirage au sort du septième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) s'est tenu samedi 1er octobre à Alger, à un peu plus de trois mois du rendez-vous en Algérie. La sélection algérienne se retrouve dans un groupe A qui semble à sa portée, tandis que le Maroc, vainqueur des deux derniers titres, aura notamment pour adversaire dans le groupe C le novice malgache.



Le tableau de la phase finale du CHAN 2023, du 13 janvier au 4 février, est désormais connu. Le tirage au sort des 18 nations qualifiées a été fait à Alger en présence notamment de Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football. L'Algérie, en tant que pays organisateur, a été placé d'office dans le groupe A, tandis que le Maroc, vainqueur des deux dernières éditions, s'est retrouvé dans le groupe C.