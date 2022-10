Burkina Faso: tirs et nouveaux déploiements de militaires à Ouagadougou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Burkina Faso: tirs et nouveaux déploiements de militaires à Ouagadougou Publié le samedi 1 octobre 2022 | RFI

© aDakar.com par DR

Burkina Faso: tirs et nouveaux déploiements de militaires à Ouagadougou

Tweet

Alors que la matinée était calme à Ouagadougou et augurait un retour à la normale, des coups de feu de nouveau ont retenti dans la capitale burkinabè. Des militaires sont aussi déployés. La veille, après une journée confuse, le capitaine Ibrahim Traoré a pris la place de Paul-Henri Saondogo Damiba à la tête du pays.

17h30 : Des hélicoptères de l'armée ont survolé certains camps, dont celui de Babasi, rapporte notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani. Outre les faits mentionnés plus tôt dans cet article, toutes les voies menant aux monuments dédiés aux héros nationaux ont également été fermées. On a pu apercevoir des militaires ce samedi, postés sur leurs véhicules arme au poing. En fin de matinée, une source militaire affirmait qu'il existait un risque d'affrontement entre le camp du lieutenant-colonel Damiba, qui ne serait toujours pas d'accord avec son éviction, et ceux du capitaine Traoré.



17h10 : Dans une allocution télévisée diffusée sur la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB), les militaires revendiquant la prise du pouvoir à Ouagadougou ont accusé le lieutenant-colonel Damiba, renversé vendredi, de « planifier une contre-offensive », depuis une « base française » près de la capitale. « Cela fait suite à notre ferme volonté d'aller vers d'autres partenaires prêts à nous aider dans la lutte contre le terrorisme », assure la personne lisant un communiqué signé du capitaine Ibrahim Traoré. Un peu plus tôt, la diplomatie française a démenti toute implication dans les évènements en cours (voir à 16 heures).