Soldats ivoiriens détenus au Mali : un contentieux diplomatique qui s’enlise

La mission ouest-africaine dépêchée jeudi au Mali dans le dossier des 46 soldats ivoiriens a quitté Bamako sans faire d’annonce. Détenus au Mali depuis plus de deux mois et demi, ces militaires sont accusés par la junte d’être des "mercenaires" venus déstabiliser le pays.



u Mali, la réunion de médiation ouest-africaine pour obtenir la libération des soldats ivoiriens s’est terminée sans annonce. Dépêchés jeudi 29 septembre à Bamako en tant que représentants de la Cédéao (Communauté des États ouest-africains), le ministre des Affaires étrangères togolais Robert Dussey, ainsi que les présidents ghanéen Nana Akufo-Addo et gambien Adama Barrow ont tenté de dénouer la délicate crise diplomatique entre le Mali et la Côte d’Ivoire.



Le 10 juillet, à leur arrivée à Bamako, 49 soldats ivoiriens ont été arrêtés, accusés d’être arrivés illégalement sur le territoire malien. Début septembre, la médiation togolaise était parvenue à obtenir la libération de trois de ces prisonniers, des femmes, à titre humanitaire. Pourtant, depuis, les tensions sont montées d’un cran entre Abidjan et Bamako.