Showbizz: Le couple Maabo : C’est terminé ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Showbizz: Le couple Maabo : C’est terminé ! Publié le vendredi 30 septembre 2022 | igfm.sn

© Autre presse par DR

Le couple Maabo

Tweet

C'est officiel. La rupture est consommée ! Plus aucun doute là-dessus. Dans une confession faite à L’OBS par la journaliste Mina Khatab, ancienne chargée de communication du groupe « Maabo », El Hadj Mbacké Guissé (No-Face) et Aissata Guissé (Mya) ont officiellement divorcé.



Sur les réseaux sociaux, plus aucune trace de la romance qui avait touché en plein cœur des millions de fans. Les photos et vidéos ont disparu de leurs comptes officiels. Les fils de souvenirs ont tous été supprimés. Les beaux clichés du couple qui faisait office de photo de profils ont cédé leurs places à une page blanche, un vide. Un symbole, un acte fort, qui ne laisse plus de place aux suppositions. Comme pour mettre fin au suspens, aux racontars qui se faisaient de plus en plus insistants.



PUBLICITÉ



Mya Guissé, dans ses récentes apparitions, semble être en grande forme. Avec une mine enjouée, un visage radieux, la chanteuse se montre sans son binôme. Quand à No Face, il s'est, depuis lors, emmuré dans le plus grand mutisme. Aucune réaction de sa part. Encore moins de vidéos ou autres photos postées dans les réseaux. Un silence qui en dit long! Cette relation passionnelle du couple ambassadeur de la musique, perdu dans ses tourments amoureux, se conjugue désormais au passé. Tout comme, vraisemblablement, leur carrière musicale. C'est, en tout cas, ce qui semble se dessiner.



PUBLICITÉ



Les deux artistes qui formaient la paire, en divorçant, ont-ils sonné la fin de leur duo ? Une collaboration est-elle toujours possible entre le groupe «Maabo», malgré cette cassure? Leur histoire est-elle vraiment finie ou Mya et No-Face pourraient recoller les morceaux ? Une multitude de questions qui dénote d'un pur gâchis. Les deux artistes étaient bien partis pour mener une carrière dans les «aigus». Ils avaient fini d'asseoir leur notoriété sur l'échiquier musical. Pas à pas, ils se sont faits et ont confirmé leurs talents. Maintenant que le mythe au tour de leur duo inséparable s'est déconstruit, les contrecoups de leur duo musical sont inévitables.



« Pour le duo, c'est mort... »



Journaliste à la Rts et à Sénégo, Mina Khatab, pour avoir été la première chargée de communication du groupe «Maabo», est au parfum de la tension qui prévaut entre les deux tourtereaux. Elle est d'ailleurs persuadée qu'ils ne pourront plus évoluer en groupe. Selon ses explications, le couple Guissé s'est séparé dans des conditions très compliquées. C'était un divorce très difficile. S'ils s'étaient quittés en de bons termes, on aurait pu espérer que leur duo puisse prospérer.



Mya Guissé écarte toutes possibilités de réconciliation. «Pour le duo, c'est mort, tout comme le reste. J'ai tourné la page et je suis passée à autre chose», certifie-t-elle par le biais de son ex-chargé de Com' et amie. «Etant donné les circonstances du divorce, chacun ira de son côté», renchérit Mina Khatab.



Plus proche de Aïssata Guissé, elle informe que cette dernière, compte prendre en main sa carrière en solo. Mieux, la journaliste pense que cette séparation sera en faveur de Mya sur le plan musical. Elle soutient que l'artiste Mya a plusieurs fois renoncé à des avantages et projets en solo. Son engagement musical envers son mari l'empêchait de répondre à beaucoup de sollicitations. «Elle compte prendre sa vie et son destin musical en main. Dorénavant, elle aura beaucoup plus d'ouvertures. En parallèle, elle aura plus de liberté pour mener à bon escient son projet de couture et le projet "Akassa wass", dont elle est l'ambassadrice», conclut-elle.