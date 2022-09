Sénégal : la Banque mondiale prévoit une croissance économique moyenne de 9,2% par an en 2023 et 2024 - adakar.com

News Société Article Société Sénégal : la Banque mondiale prévoit une croissance économique moyenne de 9,2% par an en 2023 et 2024 Publié le vendredi 30 septembre 2022 | agenceecofin.com

La ville de Dakar.

L’entrée en production de plusieurs gisements de pétrole et de gaz donnera un grand coup de fouet à la reprise économique post-pandémie.



L'économie sénégalaise devrait enregistrer une croissance de 4,8 % en 2022 avant d’atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2023 et 2024, grâce notamment à l’entrée en production de plusieurs gisements d’hydrocarbures, a estimé la Banque mondiale dans un rapport publié mercredi 28 septembre.



L’institution a précisé que la croissance du PIB réel du Sénégal a atteint 6,1% en 2021, tirée par la reprise de l'investissement et de la consommation privée.



En 2022, ce sont les secteurs de l'agriculture et des mines qui devraient être les principaux moteurs de la croissance alors que le secteur des services continue à se remettre de la pandémie de Covid-19.



« La hausse des prix a freiné la consommation privée, mais les investissements, notamment dans le secteur minier, continueront à stimuler l'économie », précise la Banque mondiale dans son rapport sur la situation de l’économie sénégalaise.



Durant l’année en cours, l’inflation devrait atteindre 8,7 %, en raison de la hausse des prix des produits énergétiques et des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, depuis le début de la guerre en Ukraine.