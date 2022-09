Burkina Faso : tirs entendus et militaires déployés à Ouagadougou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Burkina Faso : tirs entendus et militaires déployés à Ouagadougou Publié le vendredi 30 septembre 2022 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Guinée : Des membres des forces armées guinéennes traversent le quartier central de Kaloum

Tweet

Il était environ 4 h 30, heure locale, ce vendredi 30 septembre lorsque des tirs ont commencé à résonner dans Ouagadougou. Selon des témoins, ils provenaient des environs de Kosyam, le palais présidentiel, et du camp Baba Sy, le quartier général du président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et de ses hommes.



Autour de ce camp, mais aussi à d’autres endroits stratégiques de la capitale, comme le rond-point des Nations unies, des militaires se sont parallèlement déployés, empêchant toutes allées et venues. La Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) n’émet plus.