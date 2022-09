Burkina Faso: des coups de feu entendus dans la capitale Ouagadougou - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Burkina Faso: des coups de feu entendus dans la capitale Ouagadougou Publié le vendredi 30 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Guinée : « un risque de confiscation du pouvoir par les militaires » (chercheur)

Tweet

À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où c’est la junte militaire qui est au pouvoir depuis janvier 2022, des tirs ont été entendus tôt ce vendredi 30 septembre dans la matinée, au moins dans le camp de Baba Sy et dans les environs du palais présidentiel de Kossyam.



La situation reste confuse pour le moment. Plus d’informations à venir…



11h00 : Des tensions dans un contexte sécuritaire difficile



Ces tensions interviennent dans une situation sécuritaire difficile pour le pays et pour l’armée. Cette semaine encore, l’attaque d’un convoi dans le nord du pays a couté la vie à 11 soldats et fait une cinquantaine de disparus civils.



10h30 : Des tirs liés à des « revendications », selon une source sécuritaire



Selon une source sécuritaire, il s’agirait de « revendications » sans donner de précisions, explique notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani. Cette source souligne toutefois qu’on ne sait pas comment cela pourrait se terminer.