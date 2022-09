Darou Mouhty : Ousmane Sonko « pleure » la disparition de Serigne Abdou Rahman Mbacké - adakar.com

Darou Mouhty : Ousmane Sonko « pleure » la disparition de Serigne Abdou Rahman Mbacké Publié le vendredi 30 septembre 2022

Visite de Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty chez Ousmane Sonko

Dakar, le 10 février 2021 - Le religieux Serigne Abdou Mbacké Darou Mousty a rendu visite à Ousmane Sonko à sa résidence sise à la cité Keur Gorgui, à Dakar. Tweet

Serigne Abdourahmane Mbacké n’est plus ! Fils de Serigne Abdou Khoudouss, Ibn Mame Thierno Birahim Mbacke, le défunt a ébloui tout le monde par sa science dont le leader Ousmane Sonko .



« Un érudit, un saint, un vrai soufi s’en est allé. Une perte immense pour notre pays et la Ummah », regrette le leader de Pastef Ousmane Sonko.



Serigne Abdou Rahmane Mbcaké est arraché à notre affection dans la nuit de mercredi à jeudi. Il fut un homme pieux, respectueux qui est toujours resté dans l’ombre, tout en perpétuant les œuvres et écrits de son grand-père, Cheikh Ahmadou Bamba.



