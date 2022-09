Recrudescence des accidents : Mansour Faye annonce de nouvelles mesures - adakar.com

Recrudescence des accidents : Mansour Faye annonce de nouvelles mesures Publié le vendredi 30 septembre 2022 | Senego

Mansour Faye, le maire sortant et ministre des Transports

Le ministre des Infrastructures et du Transport terrestre, Mansour Faye annonce la tenue d’un conseil interministériel pour la sécurité routière, dans les plus brefs délais. Qui devrait permettre de trouver des solutions pour réduire considérablement les accidents de la circulation, rapporte Enquêteplus.



Selon Mansour Faye, l’Etat va prendre ses responsabilités pour faire en sorte que les règles de base liées à la sécurité routière soient respectées. Dans la même veine, il a déploré l’âge avancé de certains conducteurs, à l’image de celui du véhicule « 7 places » (69 ans) qui est entré en collision avec le bus à Koussanar, et celui des véhicules.



C’est pourquoi, il annonce que « des critères et des mesures seront mises en place pour que ce type de transports empruntés par plusieurs Sénégalais puissent se réaliser dans les règles de l’art, en respectant les critères de transport ».



