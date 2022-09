Sénégal: les jeux d’échecs ont de nouveau le vent en poupe - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal: les jeux d’échecs ont de nouveau le vent en poupe Publié le vendredi 30 septembre 2022 | RFI

© aDakar.com par FSF

La joie des joueurs après la victoire en finale contre l`Égypte

Yaoundé, le 6 février 2022 - Les Lions du Sénégal ont remporté la Coupe d`Afrique des Nations 2021? face à l`Égypte. Tweet

Après quelques années de léthargies, de jeunes joueurs sénégalais ont repris la tête de la Fédération d’échecs pour redynamiser la discipline, la démocratiser et la rendre plus accessible et inclusive. Le 23/24 septembre s’est déroulé le championnat national préliminaire pour sélectionner les joueurs qui seront, peut-être, les champions du Sénégal.