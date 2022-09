Côte d’Ivoire : admission en bourse de trois (3) emprunts obligataires - adakar.com

Côte d'Ivoire : admission en bourse de trois (3) emprunts obligataires

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a procédé, le jeudi 29 septembre 2022, à la première cotation de trois emprunts obligataires dénommés «TPCI 5,65% 2022-2029», «TPCI 5,75% 2022-2032 » et «TPCI 5,85% 2022-2042».



La cérémonie a eu pour cadre la salle de cotation du siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Abidjan-Plateau.



Organisée en collaboration avec la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI), cette cérémonie de cotation a consacré l’admission en bourse des titres issus de ces trois tranches, sous le symbole TPCI.O72 ; TPCI.O73 et TPCI.O74.



Lancés du 14 au 29 juillet 2022, ces trois emprunts ont mobilisé un montant de 219,55 milliards de FCFA, pour 200 milliards de FCFA recherchés, soit un taux de réalisation de 109,7¨%, avec des maturités respectives de 7 ans, 10 ans et 20 ans.



« La particularité de cette opération à trois tranches est l’émission inaugurale d’une tranche à 20 ans pour un montant indicatif de 50 milliards de FCFA et un montant mobilisé de 55 milliard de FCFA », a souligné M. Yoboué Antoine, Conseiller Technique représentant le Directeur Général du Trésor Public.



Le Conseiller Technique, tout en se félicitant de la performance du marché et la constante mobilisation des investisseurs institutionnels, a cependant indiqué que le Trésor Public perçoit la nécessité d’améliorer la contribution des personnes physiques lors de ses interventions sur le marché financier. « Le Trésor Public est preneur de toutes pistes d’amélioration et de propositions concrètes visant à accroitre la participation des personnes physiques aux opérations de marché de la Côte d’Ivoire », a précisé M. Yoboué.



Représentant le Directeur Général de la BRVM, M Edoh Kossi Amenounvé à la cérémonie, M. Moussa Davou, Directeur du Département des opérations et des systèmes d’information, a félicité le Trésor Public ivoirien pour sa détermination à rechercher les ressources sur le marché des capitaux pour le financement des projets majeurs de l’État.

Le succès de ces émissions obligataires, a-t-il indiqué, témoigne de l’évolution positive de la profondeur de notre marché qui est à même de mobiliser les ressources nécessaires aux financements des Etats de l’UEMOA, des Institutions, des collectivités et des entreprises et n’attend que leurs émissions.



C’est également, a-t-il ajouté, la démonstration de la qualité de la signature de l’Etat de Côte d’Ivoire et de la confiance renouvelée des investisseurs.







