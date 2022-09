La cherté de la vie, frappe de plein fouet le Sénégal - adakar.com

La cherté de la vie, frappe de plein fouet le Sénégal Publié le jeudi 29 septembre 2022

Le marché dakarois

Le gouvernement sénégalais a décidé d’adopter de nouvelles mesures pour lutter contre la vie chère sur son territoire, a fait savoir le président sénégalais Macky Sall, cité par la presse locale.



Il s’agira, d’accélérer notamment le paiement d’une compensation de 22 millions de dollars dus aux meuniers et le paiement de la subvention pour le riz paddy, de 30 FCFA le kg sur le prix au producteur.



Il sera question aussi de la suspension des droits d’accises sur les corps gras et les importations d’huile, l’ouverture de négociations avec le gouvernement indien sur l’importation du riz et la décongestion du Port autonome de Dakar.



Selon le chef d’Etat, ces mesures auront pour objectif essentiel le renforcement du pouvoir d’achat des Sénégalais et la promotion du consommer local.



En juillet 2022, le taux d’inflation au Sénégal se chiffrait à 11%.