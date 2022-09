Sénégal: vers une amnistie pour les opposants Karim Wade et Khalifa Sall? - adakar.com

Sénégal: vers une amnistie pour les opposants Karim Wade et Khalifa Sall? Publié le jeudi 29 septembre 2022 | RFI

© AFP par SEYLLOU

Des supporters de Karim Wade

Le premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement s’est tenu mercredi 29 septembre. Une annonce du communiqué final dans la soirée n’est pas passée inaperçue et suscite déjà de nombreux commentaires. Le président Macky Sall appelle le garde des Sceaux à prendre des mesures d’amnistie qui pourraient remettre sur les rails deux ténors de l’opposition, écartés du jeu politique après des procédures judiciaires.



Aucun nom n’est cité dans le communiqué du Conseil des ministres, mais tous les regards se tournent vers Karim Wade et Khalifa Sall. « Abordant la consolidation du dialogue national et l’ouverture politique », le président Macky Sall demande au ministre de la Justice « d’examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d’amnistie pour des personnes ayant perdu leurs droits de vote ».