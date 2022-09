L’Américaine Doreen Bogdan-Martin élue à la tête de l’Union internationale des télécommunications (Officiel) - adakar.com

Doreen Bogdan-Martin

L'Américaine Doreen Bogdan-Martin est devenue la première femme élue à la tête de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) remportant le vote face à son adversaire russe, Rashid Ismailov.



Avec 139 voix en sa faveur, contre 25 pour le Russe, elle succède ainsi au Chinois Houlin Zhao après l'élection qui s'est déroulée ce jeudi 29 septembre 2022 à Bucarest en Roumanie lors de la conférence de plénipotentiaires de 2022 (PP-22), selon une note d’information reçue par Abidjan.net.



Anciennement directrice du Bureau de Développement des Télécommunications (BDT) elle possède 30 ans d'expérience à haut niveau des relations internationales et intergouvernementales. Elle compte à son actif de nombreux succès dans les domaines de l'élaboration, de l'analyse et de l'exécution de stratégies. Mme Bogdan-Martin a conseillé des gouvernements du monde entier sur des questions de politique et de réglementation, et intervient régulièrement en tant qu'oratrice à des forums et des sommets internationaux de haut niveau.



Titulaire d'un Master en politique internationale en matière de communications de l'Université américaine de Washington, DC, Mme Bogdan-Martin a également obtenu un diplôme de troisième cycle en stratégies de leadership à l'Institute for Management Development de Lausanne (Suisse) et est titulaire d'un certificat en responsabilité et éthique du Programme pour les hauts responsables des Nations Unies.



La 21ème Conférence de plénipotentiaires de l'UIT, se tient à Bucarest, en Roumanie, du lundi 26 septembre au vendredi 14 octobre 2022. La Conférence de plénipotentiaires est l’organe décisionnel suprême de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Tenue tous les quatre (04) ans, cette conférence est une manifestation importante à l’occasion de laquelle les États Membres de l’UIT décident du rôle futur de l’organisation et déterminent par la même occasion, sa capacité à influencer et à orienter l’évolution des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans le monde.



La Côte d’Ivoire y est représentée par une importante délégation composée de plusieurs personnalités et experts, et conduite par Monsieur Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et de l’Economie numérique. Il faut noter que l’un des enjeux majeurs pour la Côte d’Ivoire sera la réélection de notre pays au sein du Conseil de l’Union.







