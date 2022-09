Visite officielle les 3 et 4 octobre : Le ministre des Affaires étrangères de Zelenski à Dakar - adakar.com

Visite officielle les 3 et 4 octobre : Le ministre des Affaires étrangères de Zelenski à Dakar Publié le mercredi 28 septembre 2022 | Le Quotidien

Avec la présidence de l’Union africaine, le Sénégal est devenu davantage un acteur diplomatique très convoité. Le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Dmytro Kuleba, sera à Dakar les 3 et 4 octobre prochain. Bien sûr, cette visite du chef de la diplomatie ukrainienne, qui sera reçu par Me Aïssata Tall Sall et le Président Sall, est liée à la tentative de Kiev de renforcer son cercle d’amis et de soutiens sur le continent.



Président de l’Ua, Macky devient aussi un acteur-clef dans ce jeu géopolitique. Car, l’invasion russe a de nouveau polarisé le monde : il y a d’une part, des Occidentaux qui soutiennent l’Ukraine et d’autres pays, notamment du Sud, qui ont opté pour la neutralité. Alors que certaines décisions se jouent au sein du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’Onu.



Il faut rappeler que le Président Sall s’était rendu à Moscou au début de la guerre pour demander l’accès des pays africains à certaines céréales et aux engrais. Quelques jours plus tard, il avait émis le souhait de se rendre à Kiev sans concrétiser cette intention. Mais, il avait parlé avec le Président Zelinsky qui s’était adressé aux dirigeants africains par visio-conférence. Lors d’un entretien accordé au Quotidien dans son édition du 23 juin dernier, Dmytro Kuleba expliquait le rôle que pourrait jouer le Président Sall dans l’agression militaire contre l’Ukraine. «Je suis convaincu que le Président Macky Sall peut jouer un rôle important en tant que président en exercice de l’Union africaine», expliquait-il.

Par Justin GOMIS – justin@lequotidien.sn