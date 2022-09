1er Conseil des ministres du nouveau gouvernement : Des limogeages et des nominations en vue - adakar.com

1er Conseil des ministres du nouveau gouvernement : Des limogeages et des nominations en vue Publié le mercredi 28 septembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Macky Sall, président de la République du Sénégal, lors d`un entretien avec VOA

C’est aujourd’hui la toute première réunion du conseil des ministres du nouveau gouvernement. Ce sera la première rencontre entre Macky Sall, Amadou Bâ et l’ensemble de l’équipe de combat. De l’autre côté, on va voir de près les nominations. Déjà, plusieurs directions générales sont libres : Promise, Asepex, Prodac… Et qui sait ? Des limogeages pourraient aussi avoir lieu.



Dans la nouvelle équipe dirigée par Amadou Bâ figurent plusieurs directeurs généraux. Leur nomination dans le gouvernement a laissé des postes vacants. Il en est du programme des domaines agricoles communautaires ( Prodac) dont l’ex directeur Pape Malick Ndour a été nommé comme ministre de la Jeunesse de l’Entreprenariat et de l’Emploi.



La nouvelle ministre de la Femme de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané doit avoir un successeur au Programme de Développement de la Microfinance Islamique.



Doudou Kâ promu à la tête du ministère des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires va connaitre son successeur au niveau de la direction de l’Aéroport international Blaise Diagne.



La nomination d’un nouveau agent judiciaire de l’Etat est attendu aussi après la nomination de Moussa Bocar Thiam comme ministre de la Communication des Télécommunications et de l’Economie numérique. Le poste de Secrétaire d’Etat, chargé du Logement qu’occupait Victorine Ndeye sera aussi pourvu.



Le successeur de Mariama Sarr au niveau du ministère de la Fonction Publique et de la Transformation du secteur public , Gallo Bâ doit être remplacé à la SOGIP SA.