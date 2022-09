Le Khalife de Médina Baye lance les activités du Gamou - adakar.com

Le Khalife de Médina Baye lance les activités du Gamou Publié le mercredi 28 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par PMD

Le Khalife général de Médina Baye Serigne Mouhamadou Mahi Niass, a procédé, mardi, dans la soirée, au lancement officiel des activités du Gamou, la célébration de l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed (PSL), a constaté l’APS.



Prévu le samedi 8 octobre prochain, l’édition 2022 du Mawlid, selon Serigne Mouhamadou Mahi Niass, est ’’un moment fort pour revisiter la vie et l’œuvre de l’envoyé de Dieu, un modèle grâce à qui et au Coran, l’expansion de l’islam a été possible’’.



’’Tout comme le faisaient toujours nos ancêtres dont Cheikhal islam, El Hadji Ibrahima Niass Baye, cette période, qui coïncide avec la naissance de notre Prophète, Aleyhi salatou wa Salam, nous devons en faire un moment de rappeler l’importance de la foi en Dieu, du respect des recommandations du Sceau des Prophète (PSL) et de s’inspirer de sa vie et de son œuvre’’, a indiqué le guide religieux.







Le Khalife de Médina Baye soutient que ce ’’modèle de droiture par excellence pour toutes les créatures de l’univers’’, doit inspirer ’’toute personne en quête de bienfaits’’.







’’Nous ne célébrons pas sa naissance par fanatisme ! A travers le Gamou, nous magnifions la meilleure créature que l’humanité a connue. Celui grâce à qui, notre existence est éclairée’’, a déclaré Serigne Mouhamadou Mahi Niass.







’’Contrairement à ce que disent certains, qui affirme que célébrer la naissance du Prophète Mohamed est un +Bida+ (Un rajout à la religion), nous ne faisons rien qui soit contraire aux préceptes de l’islam. Nous profitons de l’anniversaire de la naissance de notre Prophète pour rappeler aux croyant ce qu’il nous a légués’’, a-t-il martelé.







Le cinquième Khalife de Médina Baye a formulé des prières pour le Sénégal et la Umma islamique.