Coupe du monde 2022: le Brésil domine la Tunisie dans un match peu amical Publié le mercredi 28 septembre 2022

Coupe du monde 2022: le Brésil domine la Tunisie dans un match peu amical

L’équipe de Tunisie s’est inclinée 5-1 face à celle du Brésil, ce 27 septembre à Paris, à l’issue d’un match de préparation à la Coupe du monde 2022. Une rencontre tendue, marquée par ailleurs par l’exclusion de Dylan Bronn et le jet d’une banane après un but du Brésilien Richarlison.



La fête promettait d’être belle pour les Tunisiens, ce 27 septembre à Paris, avec un Parc des Princes plein de supporters des Aigles de Carthage. Seul hic, il y avait en face le Brésil pour ce match de préparation à la Coupe du monde 2022. Une équipe qui avait tranquillement dominé le Ghana 3-0 quatre jours plus tôt et qui a encore haussé le ton ce mardi, à deux mois de son entrée lice dans le groupe G du Mondial (Cameroun, Serbie, Suisse).



Carton rouge et jet de banane

Les Brésiliens n’ont pas fait de sentiment, ouvrant le score sur une subtile tête lobée de l’ailier Raphina (1-0, 11e), puis marquant sur une demi-volée de l’attaquant Richarlison (2-1, 19e), un penalty de Neymar (3-1, 29e) et un tir à ras-de-terre de Raphina (4-1, 40e).