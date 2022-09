Lutte contre la vie chère : les 15 défis de Amadou Ba - adakar.com

Lutte contre la vie chère : les 15 défis de Amadou Ba Publié le mercredi 28 septembre 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Amadou Ba, premier ministre du Sénégal

A la suite de la rencontre sur les concertations sur la vie chère, le chef de l’Etat a pris 15 mesures pour lutter contre l’inflation. Nous vous proposons in extenso les mesures du chef de l’Etat.



A -Mesures d’urgence Maîtres d’œuvre



01-Payer les compensations financières évaluées à 15.518.704.763 F.CFA dues aux meuniers :MFB



02- Payer la subvention pour le riz paddy de 30 FCFA le kg sur le prix au producteur et de 2 FCFA le kg au transformateur, en vue de prendre en charge les frais liés à la tierce détention et certification pour un montant de 3.200.000.000 FCFA : MFB



03-Suspendre les droits d’accises sur les corps gras appliqués aux industries huilières locales MFB



04-Tenir des pourparlers avec les gouvernements indien et/ou pakistanais sur les importations de riz brisé: PRIMATURE



05-Renforcer le contrôle ainsi que l’octroi de moyens matériels, logistiques et humains des services du ministère du commerce et des PME pour une plus grande efficacité de ses actions liées à l’application correcte de la réglementation économique : MFB ,MFPTSP , MCCPME



06-Maitriser les droits et frais de passage portuaires qui ont un impact aggravant sur les prix intérieurs :MCCPME/MPEM



07-Décongestionner le Port Autonome de Dakar. : MCCPME/MPEM



08-Mettre en place un numéro vert opérationnel: MCCPME/ SONATEL



09-Mettre en place un système d’information d’alerte et suivi des prix : MCCPME



10-Poursuivre les mesures visant à contenir les prix : MFB MCCPME



11-Tenir périodiquement des concertations avec les acteurs du secteur : PRIMATURE , MCCPME



B / LES MESURES STRUCTURELLES :



B- Mesures structurelles Maîtres d’œuvre



01 - Réorganiser la distribution par l’assainissement des circuits, la maitrise des flux des produits et le respect des règles régissant l’information commerciale qui restent indispensables en matière de concurrence : MCCPME



02- Relancer la production agricole : MAER



03 - Améliorer le cadre de gestion des filières d’intérêt stratégique ainsi que la protection des revenus des producteurs : PRIMATURE



04- Promouvoir le consommer local.