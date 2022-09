« Une accalmie sera notée… » : Les nouvelles prévisions de l’ANACIM - adakar.com

« Une accalmie sera notée… » : Les nouvelles prévisions de l'ANACIM Publié le mercredi 28 septembre 2022

© Autre presse par DR

Climat du samedi : La chaleur sera au rendez-vous selon l’ANACIM

L’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a publié les prévisions météorologiques du soir de ce mardi 27 septembre 2022.



Une accalmie sera notée au cours des prochaines 24 heures sur les localités Nord et Centre du territoire ; au Sud par contre, un débordement d’amas nuageux en provenance de la Guinée pourrait y ocasionner des risques de pluies.



La chaleur sera de mise sur l’ensemble du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 31°C et 39°C. Les visibilités seront généralement bonnes.