Match nul contre l'Iran, Aliou Cissé désigne un coupable : « Quand vous avez des occasions… » Publié le mercredi 28 septembre 2022

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Pas totalement satisfait du match nul concédé par son équipe, le Sénégal, ce mardi, face à l’Iran en match amical, Aliou Cissé a trouvé un coupable. La faute à l’inefficacité de ses attaquants. Le technicien s’est désolé du manque d’efficacité de ses joueurs. En conférence de presse d’après-match, Aliou Cissé a reconnu qu’il y avait toute la place pour s’imposer face à la Tim Melli de Carlos Queiroz…



« Je pourrais dire que c’est un match plutôt intéressant dans le contenu… Mais c’est l’efficacité que nous devons continuer à travailler. Effectivement quand on voit le ratio d’occasions que l’on se crée, on pouvait marquer un deuxième but voire un troisième. Mais comme je l’ai dit c’est un axe de travail et dans le football quand vous avez des occasions il faut les mettre au fond ! », analyse-t-il.



Toutefois, au sortir de ces matches devant servir de préparation au mondial de football, Aliou Cissé reste serein… « Cela ne m’inquiète pas tant que cela, on a des joueurs qui ont la qualité de marquer des buts. Après ces zones où il y a beaucoup de défenseurs, il faut beaucoup de justesse technique… Il faut continuer à travailler dessus… », termine-t-il.



