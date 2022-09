Vingt ans après le naufrage du «Joola», le Sénégal rend hommage aux victimes - adakar.com

Vingt ans après le naufrage du «Joola», le Sénégal rend hommage aux victimes Publié le mercredi 28 septembre 2022 | RFI

Le 26 septembre 2002, le naufrage de ce ferry surchargé faisait 1863 morts, plus de 2000 selon les associations de victimes, et provoquait un traumatisme sans précédent au Sénégal. Une cérémonie officielle a eu lieu ce lundi matin au port de Ziguinchor.



Avec notre envoyée spéciale à Ziguinchor, Charlotte Idrac



La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs ministres : celui des Forces armées, Sidiki Kaba ; des Transports aériens, Doudou Ka ; de la Culture, Aliou Sow ; et de celle en charge notamment de la Microfinance, Victorine Ndeye. Le chef de l’État, Macky Sall, était en revanche absent, tout comme le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, qui était représenté.



J’ai passé tout mon temps à pleurer.