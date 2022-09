Guinée: l’ex-président Dadis Camara envoyé en prison à la veille du procès du 28-Septembre - adakar.com

News Afrique Article Afrique Guinée: l’ex-président Dadis Camara envoyé en prison à la veille du procès du 28-Septembre Publié le mercredi 28 septembre 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Moussa Dadis Camara

L'ex-dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara et cinq de ses coaccusés ont été envoyés en prison ce mardi, avant d'être jugés à partir de mercredi pour les exactions commises dans un stade de Conakry le 28 septembre 2009.



