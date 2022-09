Groupe parlementaire BBY: Omar Youm pas mimi avec Aminata Touré - adakar.com

Groupe parlementaire BBY: Omar Youm pas mimi avec Aminata Touré Publié le mardi 27 septembre 2022 | Enquête Plus

Le groupe parlementaire de BBY, dirigé par Me Oumar Youm, a commenté la toute dernière sortie d’Aminata Touré et a également fustigé la conduite de l’opposition lors de l’élection du président de l’Assemblée nationale.



Comme l’on pouvait s’y attendre, le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (BBY) n’a pas manqué Aminata Touré, lors de sa conférence de presse tenue ce lundi.



En effet, Omar Youm a tiré à boulets rouges, par moments, sur la dissidente. Pour l’avocat, si Mimi Touré démissionne de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le parti et la coalition en tireront toutes les "conséquences par rapport à la réglementation". Maître Youm d’ajouter : "Si elle opte délibérément de s’inscrire, comme le prévoit le règlement, en non-inscrit, je pense que les Sénégalais et Sénégalaises vont arbitrer par rapport à tout ce qui a été investi sur elle. Parce que c’est nous qui avons été à l’origine de son élection. Elle a certes été promue tête de liste nationale, mais des Législatives se gagnent à la base, au niveau des départements. Donc, le mérite revient également à tous les militants de la mouvance présidentielle."



Le président du groupe parlementaire n’a pas manqué de sermonner son désormais ex-camarade de parti. "Avant de parler de combat de principe et d’honneur, il faut d’abord être assigné sur l’honneur. Le mandat, elle l’a eu grâce au président Macky Sall. Donc, pour respecter ses engagements, on l’invite à rendre son poste de député. Comme l’a fait Macky Sall à l’époque", a rappelé Oumar Youm.



Pour finir sur cette parenthèse Mimi Touré, M. Youm espère que l’ancienne Première ministre va davantage clarifier et assumer son "divorce" avec le pouvoir. "Pour l’instant, à l’heure où je vous parle, on n’a pas encore reçu une lettre de démission du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar de madame Aminata Touré. L’élégance aurait recommandé, avant de parler à la presse, de produire la lettre et de la déposer. Ce qui n’a pas été fait’’, a constaté le parlementaire.



Par ailleurs, les députés de BBY ont profité de leur face-à-face avec la presse pour partager brièvement leur feuille de route à l’Assemblée nationale. ‘’Nous comptons, sans relâche, nous atteler à cette mission qui nous a été confiée par le peuple sénégalais. Cette dernière consiste à apporter des réponses concrètes à la vie chère, aux inondations, à l’éducation, à l’emploi des jeunes, etc. En d’autres termes, ça sera une Assemblée nationale au vrai sens du terme, une Assemblée de solutions et une Assemblée qui va faciliter l’action du gouvernement, car ce dernier n’est animé que par le bien-être de nos chers concitoyens", a fait savoir Me Youm.



D’ailleurs, parlant de la vie à l’hémicycle, il a fustigé l’attitude de ses collègues de l’opposition lors de l’élection du président de l’Assemblée nationale. Il a vigoureusement condamné ce qui s’est passé. "Le groupe Benno Bokk Yaakaar dénonce ces comportements signe d’immaturité et de manque de respect à l’endroit du peuple sénégalais et de nos institutions. D’autant plus que les arguments avancés pour justifier ces comportements ne reposent sur aucune base juridique", a regretté le président du groupe parlementaire BBY Oumar Youm.



Pour rappel, l’incompatibilité de la fonction de ministre avec celle de député et la mise à la disposition des candidats au poste de président de bulletins aux couleurs de leur choix étaient les deux revendications de l’opposition.



Maitre Oumar Youm et ses camarades parlementaires ont, par ailleurs, magnifié le choix porté sur le Dr Amadou Mame Diop, qui consacrerait la "compétence et la loyauté de l’homme crédité d’une légitimité politique et historique".