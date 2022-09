Financement de l’autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis: le Sénégal et l’Arabie Saoudite signent une convention - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Financement de l’autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis: le Sénégal et l’Arabie Saoudite signent une convention Publié le mardi 27 septembre 2022 | aDakar.com

Signature d`une convention de financement entre le Sénégal et l`Arabie Saoudite

Dakar, le 26 septembre 2022 - Le Sénégal et l`Arabie Saoudite ont procédé à la signature d`une convention de financement pour la construction de l`autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis. Tweet

Le gouvernement du Sénégal et l'Arabie Saoudite ont procédé, lundi 26 septembre 2022, à la signature d'une convention de financement portant sur le projet de construction de l'autoroute Dakar - Tivaouane - Saint-Louis.



La cérémonie de signature de la convention s'est tenue au Palais de la République en présence du président de la République, Macky Sall et du ministre saoudien en charge des investissements,Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih.



La partie sénégalaise a été représentée par la ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Oulimata Sarr. Quant à la partie saoudienne, la signature a été effectuée par le Sultan Al-Marshad, PDG Fonds Saoudien pour le Développement.



Avant cette séance de signature de convention, la nouvelle ministre sénégalaise de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Oulimata Sarr a co-présidé une table ronde des affaires Sénégal-Arabie Saoudite avec son homologue saoudien en charge des investissements, Khalid Bin Abdulaziz Al-Falih.



La table a permis aux deux délégations d'échanger sur les opportunités d'investissement au Sénégal. La rencontre a également été au profit pour présenter les Zones Économiques Spéciales (ZES).



