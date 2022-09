Sénégal: Commémoration du naufrage du bateau Le Joola et ses 2000 morts 20 ans après - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal: Commémoration du naufrage du bateau Le Joola et ses 2000 morts 20 ans après Publié le lundi 26 septembre 2022 | actucameroun.com

© Autre presse par DR

Il y a 20 ans, le bateau Le Joola faisait naufrage

Tweet

La tragédie a eu dans la nuit du jeudi 26 septembre au vendredi 27 septembre 2002, aux larges des côtes gambiennes, aux environs de 23 heures.



Le Bateau Le Joola qui assurait la navette entre la région de Ziguinchor (Casamance, dans le Sud) et Dakar (la capitale, le Nord) sombrait emportant avec lui plus de 2000 victimes dont des centaines de femmes et d’enfants. Parmi les victimes, il y a eu notamment des enfants d’une école de football. Le naufrage du bateau Le Joola a fait selon le bilan officiel 1863 morts, et 64 survivants.



Le bateau qui transportait plus de 2000 personnes avait une capacité de 550 passagers.