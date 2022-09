Sénégal : il y a vingt ans, un naufrage nommé « Joola » - adakar.com

Sénégal : il y a vingt ans, un naufrage nommé « Joola » Publié le lundi 26 septembre 2022 | LeMonde.fr

© Autre presse par DR

Il y a 20 ans, le bateau Le Joola sombrait au large des côtes gambiennes

« Les 20 ans du naufrage du “Joola” » (1/5). Le 26 septembre 2002, le ferry reliant Ziguinchor à Dakar se retournait au large de la Gambie, faisant près de 2 000 morts.



C’est l’une des plus graves catastrophes de l’histoire de la marine civile. Le 26 septembre 2002 vers 23 heures, Le Joola, ferry battant pavillon sénégalais, se retournait au large des côtes gambiennes, emportant avec lui près de 2 000 hommes, femmes et enfants, pour la plupart piégés à l’intérieur de sa coque. Il assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor depuis 1991. A titre de comparaison, le Titanic a provoqué la mort de quelque 1 500 personnes en sombrant le 15 avril 1912 lors de son voyage inaugural transatlantique.



Ce jeudi-là, il y a foule à l’embarcadère de la capitale de la Casamance, comme à chaque départ. Le bateau, propriété de l’Etat, représente un lien vital avec Dakar : ses deux rotations hebdomadaires permettent de désenclaver la région sud, en partie coupée du reste du pays par la Gambie, et semblent sûres, alors qu’à l’époque, les routes sont parfois attaquées par des bandes armées, probablement des indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC), en conflit avec les autorités centrales.







