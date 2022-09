Sénégal: 20 ans après le naufrage du Joola, les attentes encore nombreuses des victimes - adakar.com

© Autre presse

Le naufrage du bateau "Le Joola" a eu lieu dans la nuit du 26 septembre 2002 faisant officiellement 1863 victimes.

Le 26 septembre 2002, le Joola, un ferry qui faisait la navette entre Dakar et Ziguinchor, sombrait au large des côtes gambiennes. Bilan : 1 863 morts officiellement, plus de 2 000 selon les associations de victimes.



De notre envoyée spéciale à Ziguinchor,



Les commémorations doivent débuter ce lundi à 10h30 TU par un dépôt de gerbe et des prières au cimetière de Kantène. La cérémonie officielle se tiendra ensuite au port de Ziguinchor en présence d'autorités, de familles et proches des naufragés, ainsi que de rescapés. Il y a 20 ans, seuls 64 passagers du Joola avaient survécu au naufrage au large des côtes gambiennes.