La SEN'EAU annonce une nouvelle coupure jusqu'au mardi, les 28 quartiers concernés

La SEN'EAU annonce une nouvelle coupure jusqu'au mardi, les 28 quartiers concernés Publié le lundi 26 septembre 2022

Eau potable en milieu rural

La SEN’EAU informe ses clients qu’un incident électrique s’est produit au niveau de la station de pompage de l’usine du Point B-Mamelles entrainant une réduction de sa capacité de production.



Cette situation va entrainer des manques d’eau et baisses de pression dans le réseau de distribution de plusieurs quartiers sur l’axe Dakar-Rufisque et sa banlieue : Ngor, Yoff, Ouakam, Mamelles, Almadies, Diamalaye, Djiby Mbaye, Mermoz, Les libertés, Sacré Cœur , Keur Gorgui, Point E, Fann Hock, Medina; Thiaroye sur mer, Thiaroye azur, Cité Sar, Sicap Mbao, Fass Mbao, Cité Pasteur, Yeumbeul Comico, Yeumbeul allou Baye Niakh, Golf, Tivaouane Peulh, Niacoulrab, Cité Gendarmerie, Cité Doubali, Keur Massar Jaxaay (U19, U17, U10, Uf1, U12).



SEN’EAU assure que ces « équipes sont mobilisées pour la réparation et la remise en service dans les meilleurs délais. La situation reviendra progressivement à la normale à partir du mardi 27 Septembre 2022″.



« Un dispositif de camions citernes a été mis en place afin de soulager les zones les plus impactées », termine la SEN’EAU.

