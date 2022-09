Les présidents Macky Sall et Gianni Infantino se sont rencontrés pour échanger sur la coupe du monde et le développement du football ! - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Les présidents Macky Sall et Gianni Infantino se sont rencontrés pour échanger sur la coupe du monde et le développement du football ! Publié le lundi 26 septembre 2022 | senegal7.com

© aDakar.com par PMD

Inauguration du Stade du Sénégal Me Abdoulaye Wade

Dakar, le 22 février 2022 - Le nouveau Stade du Sénégal Me Abdoulaye Wade a été inauguré, ce mardi 22 février 2022, au cours d`une cérémonie grandiose. Tweet

Le Président de la FIFA Gianni Infantino et Macky Sall, le président du Sénégal, se sont retrouvés à New York (États-Unis) ce week-end pour évoquer plusieurs projets de développement du football et la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.



Les deux hommes, venus assister à la 77ème Assemblée Générale des Nations unies, ont pris le temps d’échanger leurs points de vue sur la prochaine édition du grand rendez-vous mondial, dont le coup d’envoi sera donné le 20 novembre 2022 informe le site de l’instance mondiale de football.



Le Sénégal participe par ailleurs activement au programme Forward de la FIFA, le vecteur privilégié de l’investissement de la FIFA dans le développement du football. MM. Infantino et Sall ont donc dressé le bilan des projets menés à bien, dont une récente initiative visant à former plus de 300 stadiers sénégalais dans le domaine de la santé, de la sûreté et de la sécurité. Ils pourront ainsi transmettre leurs connaissances à leurs collègues et améliorer l’expérience de tous les spectateurs sénégalais.