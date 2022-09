Cosafa cup : le Sénégal débute par une victoire sur le mozambique - adakar.com

Cosafa cup : le Sénégal débute par une victoire sur le mozambique
Publié le dimanche 25 septembre 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

L’équipe nationale de beach soccer a battu dimanche celle du Mozambique, 5-4, pour son entrée en lice à la COSAFA Cup, un tournoi du nom de la zone de développement du football d’Afrique australe dont le Sénégal est l’un des invités.



Les Lions, champions d’Afrique en titre, ont mené 4-0 avant que les Mambas du Mozambique ne reviennent petit à petit au score.



Au finish, les protégés de Mamadou Diallo, qui a succédé à Ngalla Sylla comme sélectionneur des Lions du beach soccer, ont arraché la victoire pour leur entrée dans cette compétition qui se déroule à Durban (Afrique du Sud).



Le Mozambique, pays hôte de la prochaine CAN de beach soccer, a été finaliste de la précédente édition jouée à Saly-Portudal (Mbour), au Sénégal.



Pour ce tournoi de la COSAFA, prévu du 25 septembre au 1-er octobre prochain, le Sénégal va évoluer dans le groupe A avec comme adversaires le Mozambique, les Seychelles et l’Afrique du Sud, pays abritant la compétition.



Le groupe B comprend Maurice, l’Egypte, l’Ouganda et Tanzanie.

Seule l’Ile Maurice est membre de la Cosafa dans ce groupe, l’Egypte, l’Ouganda et le Maroc étant comme le Sénégal invités à ce tournoi organisé à quelques semaines de la phase finale de la CAN.



Les sélections du Sénégal, du Mozambique, de l’Egypte et de l’Ouganda seront présentes à la phase finale de la CAN de beach soccer du 21 au 30 octobre.



