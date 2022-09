Les Lions s’imposent devant l’équipe de Bolivie, 2-0 - adakar.com

Publié le dimanche 25 septembre 2022

Match amical: le Sénégal domine la Bolivie 2-0

Les Lions de la Téranga ont battu, samedi 24 septembre 2022, la Bolivie en amical 2-0.

Le Sénégal a dominé (2-0) la Bolivie, samedi à Orléans (France), en match amical préparatoire au prochain Mondial, une rencontre globalement bien maîtrisée par les Lions et plein d’enseignements pour la suite.



Les deux buts de cette rencontre ont été marqués en première période par Boulaye Dia et Sadio Mané.



Le premier a très vite ouvert la voie du succès à son équipe par un but matinal. L’attaquant vedette des Lions a aggravé le score en transformant un penalty en fin de première mi-temps.



Il avait été accroché un peu avant alors qu’il filait au but après avoir passé en revue la défense adverse.



L’équipe du Sénégal, séduisante, a fait preuve d’intensité et de fluidité dans son jeu surtout en première mi-temps, avant de lever le pied en seconde période.



Le jeu devient moins fluide et plus haché, coïncidant avec l’entrée de nouvelles recrues dont certains comme Pathé Ciss, aligné d’entrée de jeu avant de céder sa place en deuxième mi-temps, ont donné satisfaction et pris date pour l’avenir.



Le score ne va plus bouger jusqu’au sifflet de final, l’adversaire profitant de la baisse de régime du Sénégal pour mieux se montrer et contrer davantage les Lions qui ont eu l’occasion de faire avec une très bonne opposition.



Un match en fin de compte satisfaisant pour le staff technique national qui aura matière à cogiter dans les prochains jours pour tirer les enseignements qui s’imposent.